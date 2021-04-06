Волк атаковал деревню в Пинском районе – его застрелили

Волк атаковал деревню волк в Пинском районе – его застрелили. Фото: pixabay

Агрессивный волк, напавший накануне на жителей деревни Ласицк в Пинском районе, был застрелен 6 апреля.

Как рассказали в местном райисполкоме, волка застрелили почти в семи километрах от Ласицка.

– В урочище Ступское работники лесхоза высаживали деревья. С ними были лошадь и собака. В какой-то момент животные начали проявлять беспокойство, и вскоре на них напал волк. Люди схватились за вилы и топор, стали отбиваться, повредили волку пасть, и он убежал. Информацию о хищнике передали дежурившему неподалеку егерю БООР. Вскоре после его приезда волк вновь вышел, повел себя агрессивно. Егерь застрелил его из охотничьего ружья, – рассказали подробности в Пинском райисполкоме, сообщает БЕЛТА.

На месте инцидента работают ветеринары, они собирают биоматериал для проведения анализа на бешенство, его сделают в Брестской областной ветлаборатории.

Напомним, что на деревню Ласицк 5 апреля напал волк, он атаковал трех женщин. Они получили травмы, их доставили в больницу. После оказания помощи, женщин выписали, они находятся под амбулаторным наблюдением.

Кроме того, хищник в этой же деревне напал еще и на собаку, а также на козу. Волка искали до трех часов ночи, затем поиски возобновились рано утром.

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