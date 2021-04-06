Макей: «Белорусские посольства могут быть закрыты в нескольких странах мира»

Макей заявил, что Беларусь намерена закрыть посольства в нескольких странах мира Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей рассказал, что белорусские посольства могут быть закрыты в нескольких странах мира. Об этом сообщает БелТА.

- В нескольких странах мира как минимум мы закроем наши посольства. Сделаем это там, где видим, что уже на протяжении продолжительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи, - отметил Макей.

По его словам, будет уделено внимание расширению присутствия в перспективных регионах.

- Мы уделим внимание расширению нашего присутствия в тех регионах, которые перспективны, с нашей точки зрения. Об этом неоднократно говорил президент Беларуси, - подчеркнул глава МИД.

Макей пояснил, что если будут закрыты 10 посольств в одном регионе, то это не значит, что сразу 10 будут открыты в другом.

- Не хочу сказать, что мы закроем 10 посольств в одном регионе и сразу же 10 откроем в другом регионе. Нет, такого нет. Мы собираемся двигаться поступательно, - рассказал Макей.

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