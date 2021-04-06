Необычное ДТП в столичных Шабанах: машина перевернулась и, протаранив забор, влетела на шиномонтажку. Фото: ГАИ Минска.

По данным ГАИ, все случилось в 7 утра 6 апреля в Минске на улице Селицкого – это в Шабанах. 30-летний водитель на «Ладе» ехал по Селицкого в сторону Партизанского проспекта. На повороте он не справился с управлением, выехал на встречку, потом врезался в осветительный столб, потом пробил забор. И уже на боку автомобиль залетел на территорию СТО и шиномонтажа.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка, - сообщает ГАИ.

Необычное ДТП в столичных Шабанах: машина перевернулась и, протаранив забор, влетела на шиномонтажку. Фото: ГАИ Минска.

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