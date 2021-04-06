Курсы валют в Беларуси на 6 апреля: евро на торгах подорожал, а доллар подешевел

Курсы валют в Беларуси на 6 апреля Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусский валютно-фондовой биржи 6 апреля, во вторник, состоялись торги. Евро и российский рубль подорожали, а доллар подешевел. Информация была опубликована на сайте БВФБ.

Евро подорожал на 0,0182 и теперь стоит 3,1353 белорусского рубля.

Доллар подешевел на 0,0006 и теперь стоит 2,6546 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0071 и теперь стоит 3,4746 белорусского рубля.

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