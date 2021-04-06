Фотофакт. Посмотрите, как похудел экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико

Посмотрите, как похудел экс-глава Белгазпробманка Виктор Бабарико. Фото: "Наша нiва"

Виктор Бабарико во вторник, 6 апреля, начал давать показания в суде. Суд отказал экс-главе Белзагпромбанка в перерыве для конфиденциальной встречи с адвокатом. Немного позже появилась информация о том, что Бабарико отказался от дачи показаний. Об этом сообщили в телеграм-канале экс-банкира.

Чуть позже «Наша нiва» в своем телегра-канале опубликовала фото, на котором заметно, как похудел за время нахождения в СИЗО Виктор Бабарико.

Напомним, что 5 апреля в эфире телеканала ОНТ озвучили размер взятки, которую получили Виктор Бабарико и его заместитель Дмитрий Кузьмич. Сумма составила 1 миллион 690 тысяч долларов.

Виктор Бабарико был задержан 18 июня 2020 года.

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