Фотофакт. Посмотрите, как похудел экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико

Посмотрите, как похудел экс-глава Белгазпробманка Виктор Бабарико. Фото: "Наша нiва"
Виктор Бабарико во вторник, 6 апреля, начал давать показания в суде. Суд отказал экс-главе Белзагпромбанка в перерыве для конфиденциальной встречи с адвокатом. Немного позже появилась информация о том, что Бабарико отказался от дачи показаний. Об этом сообщили в телеграм-канале экс-банкира.
Чуть позже «Наша нiва» в своем телегра-канале опубликовала фото, на котором заметно, как похудел за время нахождения в СИЗО Виктор Бабарико.
Напомним, что 5 апреля в эфире телеканала ОНТ озвучили размер взятки, которую получили Виктор Бабарико и его заместитель Дмитрий Кузьмич. Сумма составила 1 миллион 690 тысяч долларов.
Виктор Бабарико был задержан 18 июня 2020 года.
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