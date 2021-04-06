Львов отказался от покупки 100 автобусов МАЗ. Причина – политическая

«Финансировать «режим» мы не имеем права», - написал мэр Львова Андрей Садовой в своем facebook.

Мэр украинского Львова Андрей Садовой сообщил в своем Facebook, что он отказался от покупки 100 белорусских автобусов производства МАЗа. Он обратился к Европейскому инвестиционному банку с просьбой провести повторный тендер на покупку транспорта.

- Я уже говорил о том, что именно белорусская компания побеждает на тендере, который проводит Европейский инвестиционный банк. Почему победил МАЗ? Все просто — Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов. Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести этот тендер повторно», — написал Андрей Садовой на своей странице в Facebook.

Отказ от поставки мэр города объяснил в том числе политическими мотивами:

- Революция и развитие демократического общества - это дело белорусского народа. Но финансировать «режим» мы не имеем права, - написал Садовой.

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