В Национальном историческом музее Беларуси назначили нового директора. Фото: БелТА

В Национальном историческом музее назначили нового директора. Им стал Александр Хромой. До этого он на протяжении шести лет занимал должность заместителя директора. Информация об этом была опубликована на сайте Министерства культуры.

Нового директора представили коллективу музея во вторник, 6 апреля.

- Национальный исторический день сегодня является одним из ведущих учреждений культуры Беларуси. Это научно-методический центр исторического профиля и один из главных образовательных, идеологических и воспитательных центров. У музея есть большие перспективы. На госуровне на сегодняшний день рассматривается вопрос размещения постоянной экспозиции музея в специально оборудованном здании, а фондовые коллекции – в современном депозитарии, - отметил министр культуры Анатолий Маркевич.

По его словам, сегодня во главе музея должен стоять человек, который является авторитетным руководителем, имеет принципиальную точку зрения, анализирует сегодняшний день, умеет отстаивать аргументированно свою позицию и видит перспективы завтрашнего дня.

- Все эти качества сочетаются в Александре Храмом, который на протяжении шести лет работал в музее в должности заместителя директора и ему известны все тонкости музейной и хозяйственной деятельности, - заявил Маркевич.

В Национальном историческом музее Беларуси назначили нового директора. Фото: zviazda.by

Министр культуры напомнил, что в декабре 2021 года Национальный исторический музей будет отмечать свой юбилей – 65 лет.

До Александра Храмого директором Национального исторического музея был Павел Сапотько. Его назначили на должность в возрасте 26 лет.

Александра Хромой родился в 1976 году. Высшее образование он получи в БГПУ имени Максима Танка. В 2001 году – окончил аспирантуру по специальности «отечественная история», а в 2018 году получил диплом Академии управления при президенте по специальности «инновационный менеджмент».

С 2011 по 2013 год Храмой работал ученым секретарем в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж». В 2013- 2019 годах он был заведующим экспозиционно-выставочного отдела, заместителем директора Национального исторического музея.

С 2019 года Храмой и до нынешнего момента занимал должности директора Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа.

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