Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь. Вот сколько это стоит

Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление от 2 апреля об оказании гуманитарной помощи Сирии. Общая сумма помощи — около миллиона белорусских рублей (это примерно 400 тысяч долларов). Согласно документу в Сирию отправят шесть автомобилей МАЗ (автобетоносмеситель, самосвал, грузовики и т. д.). Также в списке есть трансформаторы и много медикаментов («Ацеклофенак-МИК», азацитидин, ноодиамин, нимесубел, глюкозамин и др.). В конце списка значится сахар: 100 мешков по 50 килограмм, из госрезерва МЧС.

Передавать груз в Сирии будут представители МЧС Беларуси. Поставка помощи финансируется из республиканского бюджета за счет средств, которые предусмотрены на расходы по стихийным бедствиям, авариям и катастрофам.

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