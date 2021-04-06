«Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству»: Лукашенко поручил разобраться с иностранными фондами и некоммерческими организациями

Лукашенко поручил разобраться с иностранными фондами и некоммерческими организациями. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 6 апреля, во вторник, провел совещание по внешнеполитической тематике. Он потребовал разобраться с работой иностранных фондов, некоммерческих организаций, которые финансируются из-за рубежа и других подобных структур. Об этом сообщает БелТА.

- Я хотел бы услышать конкретные предложения по возвращению к последовательной, проактивной политике с Польшей. Мы ни с кем воевать не собираемся. Нам уже хватит быть пассивными наблюдателями: там, где нужно, мы адекватно, но должны реагировать, как это было в Гродно и Бресте. Но мы никуда не денемся от того, чтобы на нормальном языке разговаривать с нашими соседями, - рассказал президент.

Он также обратил внимание на работу местных органов власти, у которых буквально под боком развернули деятельность деструктивные структуры.

- Уже давно нужно было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, которые управляются и финансируются из-за границы. Очень печально, что наш новый в правительстве человек, отвечающий за национальные и религиозные отношения, не заметил этого и не начал работу свою именного с этого. Это урок вам! Хоть таких проблем и немного, но они есть. Возьмите все в свои руки и разрулите, - дал поручение президент уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку.

Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что со всеми сомнительными объединениями и учреждениями нужно разбираться принципиально. Это же качается и различных фондов.

- Это уже дело главы Администрации президента организовать работу и всех перерегистрировать. Мы не собираемся вырезать тех, кто государству приносит пользу. Но мы просто увидели, кто есть кто. И их нужно в чувства привести. Если они способны работать на государство, мы будем «терпеть» их и сотрудничать с ними. Нет – значит под нож. Это же не дело, когда эти структуры, существуя в Беларуси, молодежь нашу втягивают в антигосударственную деятельность, организуют утечку кадров за рубеж квалифицированных. Слава богу, что хоть сейчас потом уменьшился. Потому что увидели, кто есть кто, - подчеркнул Лукашенко.

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