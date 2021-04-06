Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 апреля 2021 года: 968 новых случаев COVID-19 и еще 10 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 6 апреля. За сутки было выявлено 968 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 329 258 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 845 человек.

Всего в Беларуси на 6 апреля коронавирусной инфекцией переболели уже 319 601 пациент.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 2 304 пациента, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 5 миллионов 460 тысяч 932. За последние сутки провели 7 809 тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Удач с коронавирусом меньше, чем обычно»: врач Владимир Мартов, которому не продлила контракт больница в Витебске, - о пандемии, отъезде коллег и увольнении.

Владимир Мартов в открытом интервью рассказал о своем последнем дне в витебской БСМП, сравнил ситуацию с коронавирусом сейчас и год назад, поделился, как врачи рассказывают родственникам о смерти близких. (подробности)

Надо ли прививаться от коронавируса, если уже переболел: рассказал известный врач-инфекционист.

Никита Соловей ссылается на ведущий клинический информационный ресурс, которым пользуются медики во всем мире и делятся там своим опытом. (подробности)