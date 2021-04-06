Виктор Бабарико отказался от дачи показаний в суде. Фото: БелТА

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико 6 апреля, во вторник, отказался от дачи показаний в суде. Обвинения он назвал политически мотивированными. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

- На данном этапе я пока не буду отвечать ни на какие вопросы, давать какие-либо объяснения, какие-то показания. Считаю, что уже достаточно много сказал по сути предъявляемых обвинений, - заявил Бабарико.

Экс-глава Белгазпромбанка все уголовные преследования и обвинения в отношении себя, сына, своих друзей и партнеров считает необоснованными.

- Я категорически против них возражаю и считаю, что они политически мотивированы. На мой взгляд, они преследуют одну лишь цель – мое неучастие в политических процессах в Беларуси, - отметил Бабарико.

Он также заявил, что обвинениями по «делу Белгазпромбанка» следственные органы ставят под сомнение профессионализм всей системы контроля банковской системы и систему контроля акционеров – «Газпрома» и Газпромбанка.

- Выдвигая обвинение, которое мы слышим, следственные органы ставят под сомнение целостность и профессионализм всей системы контроля, которая существует в банковской системе Беларуси, а также профессионализм системы контроля акционеров. Хотел бы на всякий случай напомнить: акционерами являются Газпромбанк и «Газпром», - подчеркнул Бабарико.

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