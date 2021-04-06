Выгуливал собаку и наткнулся на труп: в Гомеле раскрыли убийство

В Гомеле раскрыли убийство. Фото: скриншот видео МВД

Утренняя прогулка с собакой 6 апреля обернулась шоком для жителя деревни Уза под Гомелем. Мужчина заметил израненное тело незнакомца и позвонил в милицию. По горячим следам сыщикам удалось задержать подозреваемого. А погибшим оказался 30-летний мужчина - на его теле нашли множество колотых ран.

Специалисты осмотрели место совершения преступления и недалеко от трупа заметили свитер с пятнами крови, куртку и нож. Служебная собака указала возможное направление движение убийцы. Оперативники уголовного розыска быстро выяснили, что к преступлению причастен 36-летний мужчина. Оказалось, что вечером 5 апреля компания, третьей в которой была женщина, выпивала. Пьяны были все трое, а что было дальше - пока остается только догадываться.

Местонахождение подозреваемого вскоре установили и задержали его. Мужчина дал признательные показания, возбуждено уголовное дело за убийство. Все обстоятельства трагедии пока устанавливаются в рамках следственно-оперативной работы, сообщили в МВД Беларуси.