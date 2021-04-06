Мужчина из Червенского района написал оскорбления на заборе односельчанки-судьи. Фото: скриншот видео МВД

Женщина-судья обратилась в милицию после того, как в марте на заборе ее дома в Червенском районе дважды появились оскорбительные надписи. С таким же текстом она получила анонимное письмо. 6 апреля МВД Беларуси сообщило о том, что недоброжелатель найден - в этом подозревают 38-летнего односельчанина судьи.

Буквально за несколько дней до этого в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Оскорбления судьи или народного заседателя», а милиционеры местного РОВД вычислили подозреваемого. Мужчина - работник государственного предприятия в Минске, проблем с законом у него раньше не было, а прошлым летом, в первые дни после президентских выборов, он участвовал в акциях протестов в Червенском районе, заявили в МВД.

- Искренне раскаиваюсь в содеянном и прошу прощения, - сказал на видео мужчина, который, как оказалось, живет недоладеку от судьи.

Суд может наказать обвиняемого штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.