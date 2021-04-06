В Минске в доску пьяный водитель на «Гелике» выехал в сквер и сбил человека

В Минске в доску пьяный водитель на «Гелике» с триколором на стекле выехал в сквер и сбил человека. Фото: ГАИ Минска.

Фото и видео с места происшествия стали появляться в соцсетях днем 6 апреля. На видео видно, что на зеленой зоне сквера стоит две машины ГАИ и скорая. Также виден черный Mercedes Gelandewagen с госномером серии TE-7 (эта серия номеров пошла с лета прошлого года). На лобовом стекле немецкого внедорожника приклеплены изображения двух флажков: белорусского (красно-зеленого) и российского (бело-сине-красного). Переднее правое колесо у внедорожника спущено, рядом стоит толпа зевак.

- Он со всей скорости въехал в забор и кого-то сбил поэтому скорая. Говорят, что якобы пьяный, - писали очевидцы.

Судя по фото и видео с места проишествия, внедорожник пролетел по парковке “Евроопта” на Асаналиева, 44, потом про протаранил ворота заборы, пролетел мимо здания АТС (Асаналиева, 42А) и выехал в свер у дома №36. Также, судя по фотографиям, автомобиль сбил и протащил за собой дорожный знак “Пешеходный переход”.

На фото видно, как прохожие скрутили и уложили на землю мужчину – вероятно, это водитель “Гелика”. Очевидцы сообщают, что вместе с ним была еще какая-то женщина.

На фото видно, как прохожие скрутили и уложили на землю мужчину – вероятно, это водитель “Гелика”. Фото: Telegram-канал «Минск-весна пришла».

Раньше этот же “Гелик” видели в этом же районе, припаркованным на месте для инвалидов.

Раньше этот же “Гелик” видели в этом же районе, припаркованным на месте для инвалидов. Фото: Telegram-канал «Паркун».

Через несколько часов появилась официальная информация от ГАИ. Имя водителя не называется, однако указывается, что мужчина был сильно пьян – 4,2 промилле!

- По предварительной информации, сегодня около 15:00 водитель, управляя автомобилем “Мерседес", двигался по местному проезду ул.Асаналиева. Проезжая возле дома №44, он не справился с управлением, совершил наезд на дорожный знак и металлическое ограждение. Затем выехал на зелёную зону, где сбил пешехода. В результате ДТП пешеход получил травмы, с которыми был доставлен в медицинское учреждение. Нарушителя доставили на освидетельствование, по результатом которого выявлено 4,2 промилле алкоголя в организме.