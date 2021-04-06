Минчанин обиделся на бывшего начальника, и украл у него два шлагбаума. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан 50-летний минчанин, который похитил шлагбаумы, принадлежащие фирме, в которой он ранее работал.

В милицию обратилась администрация столичной фирмы с заявлением о том, что при неизвестных обстоятельствах были похищены два шлагбаума, - сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники установили, что принадлежащее фирме имущество похитил ее бывший работник. Выяснилось, что вечером 50- летний минчанин на личном автомобиле приехал к месту, где находились шлагбаумы. Мужчина похитил две стрелы, а через некоторое время демонтировал и похитил два шлагбаума, после чего загрузил их в багажник своей автомашины и увез в свой офис. Минчанин свое поведение объяснил обидой на бывшего работодателя.

Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался. Сообщается, что в отношении 50-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело.

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