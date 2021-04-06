Желтый уровень опасности: в Беларуси 7 апреля ухудшится погода

В Беларуси ожидается мокрый снег Фото: Сергей ГАПОН

На среду 7 апреля в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды. По сообщению Белгидромета, ночью и утром местами по Гомельской области ожидаются сильные осадки, в основном в виде мокрого снега, а в некоторых районах - налипание мокрого снега.

В целом, по прогнозу белорусских синоптиков, опубликованном на pogoda.by, в ближашие два дня страну ожидает плохая погода. 7 апреля придет прохладная неустойчивая воздушная масса. На большей части территории республики пройдут дожди и мокрый снег. Сильные осадки ожидаются на юго-востоке страны. Ночью будет от минус трех до плюс трех градусов, а днем - 3-9 тепла.

Примерно такая же погода ждет Беларусь 8 апреля, но уже с пятницы 9 апреля осадки должны прекратиться, днем потеплеет до плюс 6-11 градусов.

Предполагается, что к выходным погода вообще улучшится: выглянет солнце, температура воздуха еще больше повысится, говорится в прогнозе по численной модели.