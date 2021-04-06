Нацбанк вынес на обсуждение проект указа о функционировании счетов физлиц Фото: Павел МАРТИНЧИК

Национальный банк Беларуси вынес на общественное обсуждение проект указа президента «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания». Информация об этом появилась на сайте Нацбанка 6 апреля. Замечания и предложения по проекту указа будут ждать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси до 16 апреля включительно.

О чем говорится в проекте указа? Главная цель - заинтересовать некоторые категории граждан в получении социальных выплат в безналичной форме на банковский счет. В Нацбанке объяснили подробнее: если человек пожелает получать социальные выплаты или стипендию в безналичной форме на банковский счет, то он будет обязан открывать для этого базовый счет.

В то же время обещают расширить возможности гражданина свободно выбирать банк для обслуживания. То же касается получения зарплаты в банках, «выбор которых зависит не от волеизъявления физического лица, а от экономической заинтересованности организации, осуществляющей выплату».

Как прокомментировали в Нацбанке, «нормы проекта указа призваны обеспечить предоставление физлицам минимального набора бесплатных операций в рамках платежного обслуживания и создать условия, позволяющие физлицам минимизировать расходы по наиболее востребованным операциям».

Как считают в Нацбанке, подходы к платежному обслуживанию в проекте нового указа помогут защитить интересы самых уязвимых слоев населения - в частности, пенсионеров, малообеспеченных людей, студентов.