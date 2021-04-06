«Ржавый», с подсветкой. Посмотрите на новый пешеходный мост, который появился над Свислочью в Минске

Новый пешеходный мост появился над Свислочью в Минске Фото: Павел МАРТИНЧИК

Завершаются работы по строительству нового пешеходного моста в центре Минска над рекой Свислочь.

- Успешно установлен новый пешеходный мост, который вскоре будет открыт в рамках нашего крупного проекта гостиничного дизайна в историческом районе города, - сообщило в своем Instagram бюро Varabyeu Partners.

Мост будет с подогревом Фото: Павел МАРТИНЧИК

Приблизительная дата открытия пока не называется. Планировалось, что на месте снесенного здания «БелЭкспо» на улице Янки Купалы, где сейчас ведется застройка, появится отель. С улицей Зыбицкой его свяжет тот самый мост, каркас которого уже установлен.

Дуга моста довольно крутая, поэтому он будет иметь «пол с подогревом» - чтобы зимой не было скользко. Мост должен быть поднят высоко над водной гладью, чтобы реку могли чистить.

Мост вышел довольно крутым Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Конструкция будет с подсветкой. А благодаря цвету мост уже прозвали «ржавым». Ширина моста, по проекту, - 3,7 метра.

Новый пешеходный мост появился над Свислочью в Минске Фото: Павел МАРТИНЧИК