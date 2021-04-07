Фотофакт. В Минске Hyundai влетел в МАЗ на буксировке: есть пострадавшие

На 4-полосном проспекте водитель легковушки врезался в попутный грузовик. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

О серьезной аварии, которая произошла в Минске вечером во вторник, 6 апреля, проинформировал телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП случилось на проспекте Партизанском, около 21.05 часов легковушка врезалась в попутный МАЗ, который буксировал другой грузовик.

В аварии пострадали водитель и пассажир "Хендэ". Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Водитель МАЗа буксировал такой же неисправный грузовик, «Хендэ» ехал сзади попутно. В какой-то момент 59-летний водитель легковушки ошибся с выбором скорости и врезался в буксируемый МАЗ, - прокомментировали в пресс-службе УГАИ.

В ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По факту аварии ведется проверка.

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