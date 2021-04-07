Уже точно: вот кто эти девушки, которые снялись в скандальной голой фотосессии в Дубае

Участницами скандальной голой фотосессии стали украинки. Фото: телеграм-канал Obozrevatel.ua.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о скандальной обнаженной фотосессии в фешенебельном районе Дубая, в которой оказались замешанными более десяти девушек из СНГ. Первоначально сообщалось, что среди красавиц «ню» могут быть белоруски или россиянки. В среду, 7 апреля, стало достоверно известно, кто эти девушки.

Так по последним данным задержанные девушки - гражданки Украины. Задержанных 12 украинок уже посетил в тюрьме украинский консул в Дубае, сообщает «Комсомольская правда Украина».

Небоскребы в этом районе Дубая стоят очень плотно и обнаженных девушек было отлично видно с соседних балконов. Фото: The Sun.

В дипведомстве Украины подтвердили эту информацию и добавили, что сейчас задержанные украинки находятся в следственном изоляторе, а их условия содержания «приемлемы».

- Их в достаточном количестве обеспечили едой, медицинским наблюдением. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными, держит дело на контроле, резюмировали в украинском МИДе.

Также уточнялось, что причиной задержания украинских девушек послужило «нарушение норм нравственности» и распространение в сети фото и видео непристойного характера. По законодательству ОАЭ наказание за это - штраф около 1300 долларов и последующая депортация.

Скандальный инцидент произошел в фешенебельном районе Дубай Марина.

Также резюме по данному делу появилось и в официальном Твиттере медиаофиса правительства эмирата Дубай. Пресс-служба сообщила о том, что Генпрокуратурой страны уже завершено расследование в отношении участников обнаженной фотосессии. Всем задержанным предъявили обвинения в хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов.

- Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства за их противоречащие закону страны действия и поведение, - прокомментировали в медиаофисе.

Также уточняется, что больше официальных комментариев по этой теме не будет. Точная дата депортации украинок и других нарушителей не сообщается.

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