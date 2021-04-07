В Беларуси 7 апреля православные празднуют Благовещение: что можно и нельзя делать в этот день

На Благовещенье в храмах освящают хлеб и соль, а еще угадывают погоду на Пасху. Фото: xabay.com.

Ежегодно 7 апреля, ровно за девять месяцев до 7 января, православными верующими празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы. С давних времен праздник считается одним из важнейших и почитаемых в православии. В 2021-ом году он пришелся на время Великого поста, поэтому разрешается некоторое послабление поста. В церквях сегодня проводят торжественную литургию Иоанна Златоуста после всенощной службы, в этот день также освящаются соль и хлеб.

Что можно и нельзя делать в Благовещенье?

Как уже говорилось, постящимся людям разрешаются послабления: можно выпить немного вина, поесть рыбы или сливочного масла. Еще предки верили, что если сегодня испечь, а затем отведать капустную или рыбную кулебяку, то это даст здоровье на весь год и прибавит сил.

Можно сегодня посетить храм, чтобы помолиться о здравии родных и близких. Также в этот день наши предки наряжались в лучшие одежды, встречая начало весны.

При этом не стоит выполнять в этот день тяжелую физическую работу, заниматься шитьем или любым другим рукодельем с нитками или пряжей. Женщинам не стоит в первой половине дня даже заниматься готовкой или другой работой по дому. В Благовещенье нельзя обрезать деревья. Некоторые считают, что в этот день не стоит также стричься или даже расчесывать волосы. Было и такое поверье, мол, если в этот день одолжить кому-то свою одежду, то с нею передадутся человеку твои беды и несчастья.

В целом этот день лучше провести с семьей и близкими людьми.

Народные приметы на Благовещенье

Ряд народных примет связаны с Благовещеньем и наступлением весны. Считается, что в этот день сам Господь благословляет землю на сеяние и плодородие, а также на благополучие людей. Раньше именно на Благовещенье выпекались хлебные лепешки просфоры, в которые прятали копейку на счастье и достаток. Еще просфоры могли спрятать в семена или зарыть по углам поля для защиты будущего урожая.

Есть такая примета: какая погода на Благовещение, такой она будет и на Пасху.

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