Нацбанк назвал сумму снятия наличности в банкомате, после чего клиента заподозрят в легализации преступных доходов

Если снять или провести "опасную сумму" не за раз, а за неделю, банк все равно проконтролирует клиента. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Стало известно, что в Беларуси клиенты банков за снятие наличности с карточек могут стать замеченными в «подозрительных операциях». Это регламентируется новым постановлением Нацбанка.

Главное финучреждение страны определило и максимальную сумму налички, после снятие которой клиента могут проконтролировать. Опасный максимум - 200 базовых величин или 5800 белрублей. И это может быть не разовая операция, а сумма всех снятий наличности с карты в течение недели. Ранее подозрительным порогом считалась сумма в 500 базовых.

В постановлении уточняется, что подозрительными посчитаются любые банковские операции одного клиента на сумму от 200 базовых величин в течение недели.

На контроль банков попадут также и клиенты, о которых поступят сведения насчет: нахождения его в межгосударственном и республиканском розыске, полученных кредитов, совершенных правонарушений, потерянного паспорта.

Заметим, что постановление Нацбанка уже в своем названии определяет рекомендации по управлению рисками для других банков в отношении «легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Клиентами с повышенными рисками могут, конечно, посчитать не только физлицо, но и организации или ИП. Для всех клиентов определен целый ряд определенных критериев, которые можно подробно узнать в самом постановлении.

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