На Минском заводе шестерен произошел пожар в цеху. Фото: МЧС

На Минском заводе шестерен 7 апреля в цеху произошел пожар. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС.

- Пожар произошел в чердачном помещении цеха на улице Долгобродская, 17. На месте работали спасатели. Огонь охватил площадь 100 кв.м. На данный момент пожар локализован, - прокомментировали в МЧС.

И добавили, что спасатели продолжают работу по локализации пожара.

В МЧС отметили, что «второй номер вызова» означает, что на место случившегося выехало большое количество техники и спасателей.

На Минском заводе шестерен произошел пожар в цеху. Фото: МЧС

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