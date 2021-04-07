«Апрелю больше не наливать!»: соцсети белорусов заполонил апрельский снег - зима вернулась неожиданно

Утром 7 апреля в Могилеве проснулись... зимой. Фото: Instagram @vasily_7000

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в среду, 7 апреля, в Беларуси ухудшится погода, синоптики предупредили о желтом уровне опасности из-за мокрого снега.

В Орше столько снега, что словно это не апрель, а середина января. Фото: Facebook Палiна Сцепаненка

И снег пришел: красивый, пушистый, фотогеничный. Об этом с утра 7 апреля свидетельствуют социальные сети белорусов. Ленты соцсетей пестрят заснеженными фото из разных точек страны. Орша, Толочин, Могилев, Гродненская область, Колодищи, Петровщина, Заславль, Браслав, Минск - геометок десятки!

Снегом 7 апреля присыпало крокусы в Гродненской области, а еще туи в Колодищах. Фото: Instagram @alisa.drakon и Facebook Святослав Лепешев

Кому-то такая погода пришлась по нраву - все посвежело и похорошело враз. Но не всем нравится снег посреди весны, ведь это означает и новые капели, лужи и, увы, грязь.

«Апрель шутит!», «Апрелю больше не наливать!», «У природы свой ч/б фильтр», «Опять метель, но ведь апрель?!», - шутят пользователи соцсетей.

Зима внезапно вернулась в Беларусь 7 апреля. Фото: Instagram @milyusha168

А те, кто уже соскучился по теплу недоумевают: «Это сон… Плохой сон», «Весна ошалела, а ведь только все подсохло!», «Весь мир против моих белых кроссовок!».

К слову, погода на Благовещенье 7 апреля, по народным приметам, определяет погоду на Пасху.

В Березинском районе снегу апрельскому снегу удивлены все. Фото: Фото: Instagram @sergey_poddubsky

В четверг, 8 апреля, сообщает ресурс meteo.info, также на большей части Беларуси прогнозируется мокрый снег и непродолжительные осадки. Ночью похолодает до -4…+1 градусов, а днем не будет теплее +4…+9 выше ноля.Увы, такая неустойчивая прохладная погода прогнозируется и на ближайшие дни.

Оршанцы с удовольствием снимают виды заснеженного города. Фото: Instagram @milyusha168

Чуть теплее будет в пятницу, 9 апреля, ночью установится средняя температура в пределах -5…+1 градусов, но днем будет уже +6...+11 тепла. А что со снегом? Синоптики считают, что преимущественно осадков в пятницу не будет, но ночью отдельные районы на Могилевщине может еще немного подмочить: там кратковременные осадки, в основном мокрый снег.

Толочин украсил весенний снег. Фото: Instagram @olesia_kuzmich

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