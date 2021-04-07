Золотовалютные резервы за март 2021 года снизились на 174,5 миллиона долларов

Золотовалютные резервы за март 2021 года снизились на 174,5 миллионов долларов. Фото: pixabay.com

В Национальном банке Беларуси рассказали, что золотовалютные резервы продолжили снижаться. За март 2021 года они уменьшились на 174,5 миллиона долларов, что составило 2,5%. Об этом рассказали в пресс-службе Нацбанка.

По предварительным данным, на 1 апреля 2021 года золотовалютные резервы составили 6,9 миллиарда долларов.

- Снижение золотовалютных резервов было обусловлено плановым погашением внешних и внутренних гособязательств в иностранной валюте. Сумма составила около 310 миллионов долларов. Кроме этого, повлияло и снижение стоимости монетарного золота, - говорится в сообщении.

В Национальном банке также отметили, что поддерживать уровень золотовалютных резервов в феврале было возможно из-за поступлений иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи облигаций Минфина в иностранной валюте, а также покупка иностранной валюты Нацбанком на Белорусской валютно-фондовой бирже.

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