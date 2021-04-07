Это не звонки через вайбер: в Беларусбанке предупредили о новой уловке мошенников

В Беларусбанке предупредили о новой уловке мошенников. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Беларусбанке предупредили, что мошенники начали применять новую схему обмана клиентов. Ее смысл заключается в том, что якобы от банка присылают документ на переоформление банковского счета.

- Мы призываем клиентов быть бдительными при получении электронных документов. Был зафиксирован новый вид мошенничества с использованием социальной инженерии. Клиенту присылают поддельный документ якобы от банка: «Договор на переоформление банковского счета по страховым реквизитам». При визуальном осмотре документа видно, что это подделка, так как на нем смазана печать, неправильно указано наименование банка, - говорится в сообщении, размещенном на сайте банка.

Далее мошенники, судя по всему, пытаются узнать данные карточек либо логин и пароль от интернет-банкинга.

В Беларусбанке порекомендовали при получении подобного документа сразу же позвонить в колл-центр банка.

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