Литва отменила ограничения на свободное передвижение по стране

Минздрав Литвы назвал города с самой тяжелой ситуацией по заболеваемости коронавирусом. Фото: DELFI

Власти Литвы позволили жителям снова свободно передвигаться по стране. Решение на запрет поездок между муниципалитетами отменено со среды, 7 апреля, сообщает ресурс Delfi.ru.

В Минздраве страны констатировали, что запрет себя исчерпал, поэтому его решено не продлевать. Глава ведомства заявил, что сейчас большинство новых случаев инфицирования «ковидом» связаны с коллективами или воспитательными учреждениями.

Напомним, запрет на передвижения внутри Литвы действовал с 16 декабря 2020-го года по 16 марта 2021-го года, но на время пасхальных праздников его возвращали.

В тоже время литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис предостерег, что в ближайшую неделю - 10 дней Литва может попасть в «черную зону» по COVID-19 из-за роста новых случаев.

- Число случаев растет, к сожалению, стабильно растет. Процент положительных исследований тоже высок. Через семь-десять дней может оказаться, что у нас в «черной зоне» будет вся Литва, - прокомментировал глава литовского Минздрава.

Напомним, в Литве «черная зона» - это регионы с более 500 новыми случаями коронавируса на 100 тысяч населения за последние 14 суток, и более 10% положительных тестов.

Также Дулькис заявил, что самая сложная ситуация на данный момент в Вильнюсе, где за последнюю неделю более чем на 30% выросло число госпитализированных с коронавирусом. Также стала ухудшаться ситуация и в Каунасе.

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