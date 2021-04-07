Гражданку Литвы могут выслать из Беларуси за участие в акции протеста. Фото: прокуратура Минска

Гражданку Литвы могут выслать из Беларуси за участие в акции протеста в Минске. Она успешно обжаловала решение. Детали сообщили на сайте прокуратуры.

Гражданка Литвы принимала участие в несанкционированной акции протеста. Ее привлекли в административной ответственности. Это и послужило основанием постановления о высылке женщины из Беларуси и запрете въезда на шесть месяцев.

Гражданка Литвы обжаловала данное решение в вышестоящий орган внутренних дел, а после и в суд. Суд признал жалобу женщины обоснованной и отменил постановление о ее высылке из Беларуси.

На данное решение суда прокуратура Минска вынесла апелляционный протест и просила отменить его как незаконное. Судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда согласилась с доводами протеста. Решение суда первой инстанции было отменено.

При первом рассмотрении дела суд в удовлетворении жалобы за неправомерные действия районного УВД и ГУВД Мингорисполкома отказал.

Решение о высылке гражданки Литвы из Беларуси пока не вступило в законную силу, так как она подала на него жалобу в вышестоящий суд.

Прокуратура Минска для справки привела следующую выдержку.

- По части 1 статьи 65 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» иностранца могут выслать из страны «в интересах ее нацбезопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Беларуси и других лиц, а также после освобождения из арестного дома или же исправительного учреждения, если он не может быть подвергнут депортации, - написано на сайте ведомства.

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