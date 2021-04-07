Белорусские пограничники показали оружие, которым сбивают дроны с контрабандой

На дронах, зачастую самодельных, через границу нарушители стремятся переправить контрабанду. Фото: ГПК.

О том, что брестскими пограничниками был на днях перехвачен очередной летающий беспилотник с контрабандным грузом, сообщила пресс-служба Государственного погранкомитета.

Это произошло в Брестском районе вблизи деревни Сычи. На самодельном дроне контрабандисты хотели переправить через госграницу в Польшу коробку с сигаретами.

- Для того, чтобы сбить винтокрылый аппарат пограничники воспользовались радиоэлектронным ружьем «Гроза-Р2», - рассказали в ГПК.

Этим оружием пограничники "сбивают" мультикоптеры. Фото: ГПК.

И показали оружие, сбивающее дроны. Выглядит «Гроза-Р2» как муляж или чехол от оружия, однако прицельность у него отличная. Ружья «Гроза-Р» (по-белорусски «Навальнiца») были представлены впервые в 2017-ом году на выставке вооружения в ОАЭ. Это белорусская разработка, предназначающаяся специально для борьбы с малоразмерными дронами или созданием помех бортаппаратуры спутниковых навигационных систем. На дрон наводится коллиматорный прицел «Гроза-Р2» и солдат нажимает кнопку включения излучения - все, из-за помех мультикоптер осуществляет вынужденную посадку.

Как сообщили в ГПУ, такой же случай с дроном контрабандистов произошел и 22 февраля рядом с деревней Чижевичи. Нарушителя вычислили, ему грозит штраф до 20 базовых.

Проводится проверка.

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