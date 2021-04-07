В МВД сообщили о задержании троих мужчин из Минска, которые писали оскорбительные комментарии в соцсетях в адрес могилевских милиционеров

В МВД сообщили о задержании троих мужчин из Минска, которые писали оскорбительные комментарии в соцсетях в адрес сотрудников милиции. Фото: скриншот с видео МВД

В Министерстве внутренних дел сообщили о задержании троих мужчин из Минска, которые писали оскорбительные комментарии в социальных сетях в адрес могилевских милиционеров. Информация об этом была размещена в телеграм-канале ведомства.

- Сотрудники могилевского управления ГУСБ МВД установили троих мужчин из Минска, которые в конце 2020 года писали оскорбительные комментарии в социальных сетях и телеграм-каналах в адрес могилевских милиционеров. Задержанным 31, 46 и 59 лет, - рассказали в ведомстве.

В МВД добавили, что следователи дали правовую оценку действиям мужчин и возбудили уголовные дела за публичное оскорбление представителей власти.

- Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Они признали свою вину, а действия объяснили тем, что поддались воздействию деструктивных телеграм-каналов. Удалось установить, что мужчины неоднократно привлекались с административной ответственности, а двое из них – и к уголовной ответственности за грабеж и незаконный оборот наркотиков, - прокомментировали в МВД.

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