Доллар побил исторический рекорд: курсы валют в Беларуси на 7 апреля

Белорусский рубль сильно сдал позиции к доллару и евро. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Очередные валютные торги в Беларуси констатировали рекордный рост курса доллара. На среду, 7 апреля, «зеленый» вышел на исторический максимум, зафиксированный в последний раз в августе 2020-го года. Полная информация опубликована на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Курсы валют в Беларуси на 7 апреля следующий (на 11.20 часов Прим.):

- доллары выросли более чем на 0,50% и составляют в цене уже 2,6682 белорусского рубля;

- евро потяжелел на 1,04% и стоит теперь 3,1678 белрубля;

- российские рубли, наоборот, снизились в цене на 1,15% и теперь 100 рублей РФ стоят 3,4347 белорусского рубля.

Оперативно на изменение курса валют отреагировали обменники и начали повышать курсы продаж «зеленого» и европейской валюты.

По данным ресурса myfin.by на это же время самый низкий курс продажи долларов - 2,671 белорусского рубля, а самый высокий - 2,685 белрубля. Евро продают минимум за 3,171 белрубля, а максимум за 3,187.

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