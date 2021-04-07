Фотофакт. В Минске на Денисовской столкнулись два одинаковых черных «Мерседеса»

В Минске на Денисовской столкнулись два одинаковых черных «Мерседеса». Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске в полночь на улице Денисовской столкнулись два одинаковых черных «Мерседеса». Об этом проинформировали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Удалось установить, что водитель автомобиля «Мерседес» ехала по улице Денисовской в направлении улицы Аэродромной. При повороте направо на улице Маяковского она не справилась с управлением и столкнулась с авто такой же марки, а затем врезалась в осветительную мачту, - прокомментировали в ведомстве.

В Минске на Денисовской столкнулись два одинаковых черных «Мерседеса». Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель автомобиля была доставлена в больницу для осмотра.

По факту случившегося проводится проверка.

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