В Бресте в руке девятилетнего мальчика взорвалась петарда. Он в больнице

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: ngzt.ru

В Бресте в руке девятилетнего мальчика взорвалась петарда. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Следственного комитета.

- Инцидент произошел в субботу, 3 апреля. Ребенок гулял вместе со своими друзьями на школьном стадионе. Во время прогулки мальчик взял в руку петарду, которую принес с собой. Его друг поджег ее. Мальчик не успел отбросить петарду в сторону, и она взорвалась у него в руке, - рассказали в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что в результате случившегося ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

- Как рассказали друзья пострадавшего, он нашел петарду во дворе своего дома. По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в СК.

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