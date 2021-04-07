Мокрый снег, дождь и сильный ветер: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 8 апреля

Погода в Беларуси на 8 апреля Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси в четверг, 8 апреля, на большей территории страны пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщили на сайте pogoda.by.

В четверг будет преобладать облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а днем на большей территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западный, юго-западный с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Днем прогнозируются порывы до 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем воздух прогреется до 8 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ученые рассказали, как поменялась продолжительность сезонов и когда в Беларуси лето будет длиться полгода.

Последствия такого потепления могут быть очень серьезными. (подробности)

Республиканский субботник объявлен в Беларуси 17 апреля: стало известно, куда пойдут заработанные деньги.

Планируется благоустроить и привести в надлежащее состояние объекты и территории населенных пунктов, историко-культурные ценности. (подробности)