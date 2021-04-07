«Ну и пусть дома сидят»: Александр Солодуха прокомментировал отказ некоторых артистов ехать на «Славянский базар»

Солодуха прокомментировал отказ некоторых артистов ехать на «Славянский базар». Фото: БелТА

Певец Александр Солодуха прокомментировал отказ некоторых артистов ехать на «Славянский базар». Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

- Ну и пусть себе отказываются. Пусть дома сидят. Есть море артистов, которые будут желать приехать на фестиваль в Витебск. Кто отказался? Киркоров, Леонтьев, Михайлов? Ну а кто такой Галустян? Просто смешно. «Славянский базар» - шикарнейший фестиваль. Он один из лучших в Европе и мире. Если удалось провести его в 2020 году, то и в этом году его сам бог велел провести достойно, - сказал Солодуха.

По словам певца, отказаться от участия в фестивале – право каждого из этих людей.

- Ну и пусть сидят дома. Я не думаю, что из-за них все рухнет. Да, понимаю, имена бы громкие артистов первой величины, можно было бы и плечами пожать, а так только у меня все это вызывает улыбку, - заявил Солодуха.

Певец добавил, что в этом году «Славянскому базару» исполнится 30 лет.

- Это суперюбилей. А если еще учесть, что Александр Солодуха принял участие в самом первом фестивале в 1992 году, на котором исполнил свой мегахит «Здравствуй, чужая милая», ну что вы хотите, мне сам бог велел в Витебск ехать. Меня пригласили на открытие фестиваля в «Золотой хит». Мне сын уже показал программу, которая выставлена в Интернете. Да, верю, может быть и в других концертах приму участие, - отметил Солодуха.

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