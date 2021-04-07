ПЦР-тесты для улетающих в минском аэропорту подорожали в 3 раза.

В Национальном аэропорту «Минск» меняются условия проведения ПЦР-тестов. Теперь пройти тестирование можно только по предварительной электронной записи, сообщает Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

Записаться на ПЦР-тест можно через форму на сайте. О записи стоит позаботиться заранее: электронная форма будет открываться по пятницам с 9:00 на неделю вперед. Например, в эту пятницу станут доступны места на прохождение теста на следующую неделю.

В аэропорту также можно пройти и экспресс-тестирование.

Теперь стоимость ПЦР-теста в Национальном аэропорту Минск – 95,71 рублей (для иностранных граждан – 113,48 рублей)

Напомним, в середине февраля в Национальном аэропорту Минск появилась возможность сдать ПРЦ-тест. Но через пару дней пройти ПЦР-тест могли уже только те, у кого на руках есть авиабилеты – как улетающие, так и прилетающие. Тогда стоимость теста составляла 39,8 белорусских рубля, для иностранцев – 57,58 рубля.

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