В Солигорске школьники украли у своего друга 360 рублей и прогуляли их в Минске Фото: Инна КОРСАК

В Солигорске школьники украли у своего друга 360 рублей и прогуляли их в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

- В четверг, 1 апреля, в милицию обратилась 37-летняя жительница Солигорска. Она рассказала, что из квартиры пропали 360 рублей, которые ее сыну подарили на день рождения. Следов взлома не было, - прокомментировали в ведомстве.

В пресс-службе Миноблисполкома рассказали, что сотрудники милиции нашли подозреваемых.

- Деньги похитили 15-летние друзья сына женщины. Пока родителей не было дома, он пригласил к себе приятелей. Они знали, что в квартире есть деньги, так как были у него на дне рождении. Подростки похитили из кошелька деньги и уехали в Минск. В столице они посещали модные заведения общепита и гуляли по городу. Утром подростки вернулись в Солигорск. Подозреваемые признали, что заранее задумали хищение денег и напросились в гости после дня рождения уже с намерением совершить кражу, - отметили в ведомстве.

Действия подростков были квалифицированы по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса – Кража, совершенная группой лиц. Наказание предусматривает штраф или исправительные работы, либо ограничение и лишение свободы на срок до четырех лет.

Также к ответственности привлекут родителей – за пребывание в общественном месте после 23 часов без сопровождения.

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