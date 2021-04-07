Первый президент Украины рассказал, куда из Минска могут переместиться переговоры по Донбассу

Очередное заявление сделал руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук.

В Минске регулярно проходят переговоры так называемой трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Однако в последнее время отношения между Минском и Киевом осложнились. Звучат мнения о том, что эти переговоры в скором времени будут проводиться не в Беларуси, а в другой стране. Очередное заявление сделал руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» - он рассказал куда могут «переехать» переговоры:

- Если брать бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу, — сказал Кравчук. — Мы с Польшей не всегда были друзьями. У нас были времена дружбы, но было и много проблем на границе, на территориях. Поэтому никто не скажет, что Польша — извечный верный друг Украины. Если за пределами бывшего соцлагеря, то таких стран [где можно было бы проводить очные заседания ТКГ] очень много. Это должна быть нейтральная страна, демократическая. Но ни в коем случае это не может быть Беларусь, потому что она уже устами Лукашенко говорит очень некрасивые, даже такие непристойные вещи в отношении Украины. Она находится под каблуком России, не является демократической страной, душащей митингующих, которые мирно высказывают свою позицию. Конечно, в такой стране иметь площадку для переговоров по миру — про это даже неудобно говорить, — заявил бывший украинский президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мирить Украину и Россию начали в «Заславле». В президентской резиденции под Минском пройдут переговоры по украинскому кризису

В Минске прошла секретная встреча советников «нормандской четверки». Где именно и как долго общались помощники Путина, Порошенко, Меркель и Олланда, держат в строжайшей тайне

В Минске впервые встретились главы МИД стран «нормандской четверки». Обсуждали конфликт в Украине, но прорыва в переговорах не получилось

ПЦР-тесты для улетающих в минском аэропорту подорожали в 3 раза. И сдать их теперь можно только по предварительной записи

Гражданку Литвы могут выслать из Беларуси за участие в акции протеста. Суд решение отменил, но прокуратура выступила против

Литва отменила ограничения на свободное передвижение по стране. Литовские власти решили сменить карантинные меры, хотя и грозят, что вся страна вот-вот может оказаться в «черной зоне» по COVID-19

Это не звонки через вайбер: в Беларусбанке предупредили о новой уловке мошенников. В банке призывают клиентов быть бдительными

На Минском заводе шестерен произошел пожар в цеху. По предварительной информации, горело чердачное помещение цеха на площади 100 кв.м