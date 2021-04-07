Виктор Бабарико сорвал аплодисменты в суде во время своего выступления

Виктор Бабарико считает, что обвинение, предъявленное ему, политически мотивированно. Фото: телеграм-канал Виктора Бабарико. Фото: Telegram /viktarbabarykaofficial

Полная аудиозапись выступления экс-банкира Виктора Бабарико в суде появилась в Сети. Ее опубликовала пресс-служба команды Бабарико.

«Впервые за 10 месяцев мы можем услышать голос Виктора Дмитриевича. 6 апреля он выступил в свободном формате на судебном процессе и изложил свою версию происходящего, а затем отказался от дальнейшей дачи показаний», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Аудиозапись длится примерно 45 минут, на последних секундах слышны громкие аплодисменты после речи Бабарико.

– Я понимаю, что СИЗО КГБ способствует просветлению памяти и формированию правильных оценок, но все-таки никогда не думал, что времена 1930-х годов можно увидеть здесь, – поделился своими наблюдениями бывший банкир.

Продолжается судебный процесс. В зале 7 апреля много людей. Фото: Telegram /viktarbabarykaofficial

Сообщается также, что поддержать его на заседании пришло много людей, в том числе и незнакомых.

Накануне были опубликованы его фотографии во время суда. На кадрах видно, что Виктор Бабарико заметно похудел за время нахождения в СИЗО КГБ.

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Его выслушали последним, до этого допросили остальных семерых фигурантов дела (подробности).