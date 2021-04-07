«Родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс». В Беларуси в первом чтении приняли новый Кодекс об образовании

В Беларуси в первом чтении приняли новый Кодекс об образовании Фото: Павел МАРТИНЧИК

7 апреля в Палате представителей Национального собрания в первом чтении приняли законопроект «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании».

- Четко оговорено в законодательстве, что родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс. За этими вопросами, информацией они обязаны будут обращаться непосредственно в учреждение образования, - цитирует Марзалюка официальный телеграм-канал Министерства образования.

Кроме этого, Игорь Марзалюк озвучил, что называться, например, школой или академией не смогут никакие общественные объединения, а только учреждения образования.

- На законодательном уровне запрещено использовать различным общественным организациям, фондам, не имеющим никакого отношения к системе образования, таких понятий, как школа, лицей, колледж, институт, университет", академия, - сказал он.

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