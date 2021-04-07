Снег и дождь на Благовещение 7 апреля: что говорят народные приметы и синоптики

По погоде на Благовещение судили о том, каким будет лето Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Снег выпал 7 апреля почти по всей Беларуси. Синоптики объявили на этот день желтый уровень опасности из-за возможного налипания мокрого снега. Более того, штормпредупреждение объявлено и на четверг, 8 апреля, поскольку ночью и утром на отдельных участках дорог республики прогнозируется гололедица.

Тем временем православные верующие отмечают большой религиозный праздник 7 апреля – Благовещение. С ним связаны многочисленные народные приметы, многие из которых касаются погоды в этот день.

Так, считается, что если весеннее тепло пришло до Благовещения, то вскоре стоит ждать морозов, пишет портал primpogoda. Напомним, что на минувшей неделе действительно было довольно тепло, а вот на этой ожидается прохладная погода вплоть до выходных.

Кроме того, по погоде на Благовещение судили о том, каким будет лето. Так, если в этот день дождь или же погода пасмурная, то и летом будет дождь. Если на Благовещение дует холодный ветер, значит лето тоже будет таким. Солнечная, ясная и безоблачная погода на Благовещение предвещала грозы летом.

Если на Благовещение дождь или же погода пасмурная, то и летом будет дождь Фото: Павел МАРТИНЧИК

Есть и приметы, связанные с осенью. К примеру, если на Благовещение тепло, то осень будет морозной, а если наоборот, то будет теплая осень.

Также народные приметы на Благовещение связаны с урожаем. Например, если в этот день выпал снег, то не стоит ждать овса. Если же на Благовещение идет дождь, то следует ожидать хороший урожай. О богатом урожае говорят иней и туман в этот день. Умеренная погода на Благовещение означает что урожай тоже будет таким.

Тем временем синоптики отметили, что снег в апреле – это нормальное явление. В Беларусь его принес циклон, так что в ближайшие несколько дней снегопады могут не прекратиться. Однако в выходные в многокилометровой толще атмосферы установятся юго-западные ветры, которые начнут поставлять в Беларусь умеренно теплый воздух, и во многих регионах республики потеплеет.

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