Первый энергоблок БелАЭС 7 апреля отключат от сети
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Министерство энергетики Беларуси сообщило, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции 7 апреля отключат от сети.
«В ближайшие дни специалистам предстоит провести осмотр и оценить эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», – поясняется в сообщении Минэнерго в Telegram-канале.
В министерстве добавили, что эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети.
Напомним, что в предыдущий раз первый энергоблок отключали 25 марта. Спустя шесть дней, 31 марта его включили в сеть.
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