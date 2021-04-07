Первый энергоблок БелАЭС 7 апреля отключат от сети Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство энергетики Беларуси сообщило, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции 7 апреля отключат от сети.

«В ближайшие дни специалистам предстоит провести осмотр и оценить эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», – поясняется в сообщении Минэнерго в Telegram-канале.

В министерстве добавили, что эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети.

Напомним, что в предыдущий раз первый энергоблок отключали 25 марта. Спустя шесть дней, 31 марта его включили в сеть.

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Специалисты также рассказали, сколько продлится этот этап (подробности).

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Пока идет процесс лицензирования станции, который начался еще в 2017 году (подробности).