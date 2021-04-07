Экзамен на «автомате» и без балльной системы: закон «О дорожном движении» принят в первом чтении. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении», который еще в 2018 году разработало МВД, сообщается в телеграм-канале Палаты представителей.

Вот основные нововведения:

Сдавать экзамен можно будет на машине с автоматом

Это изменение появилось благодаря обращениям граждан. Теперь можно учиться ездить на машине с автоматической коробкой и на такой же машине сдавать экзамен в ГАИ. Но в полученные права будут ставить соответствующую отметку, и езда на механике будет приравнена к вождению без права управления.

На квадроциклы и снегоходы нужны будут права отдельной категории

Квадроциклы и снегоходы у нас стали популярными - управлять ими можно без прав. Теперь для них хотят ввести отдельные категории - H и I. Управлять ими можно будет всем, кто имеет права любой категории, кроме AM и A1. Если прав нет, придется сдать экзамен в ГАИ, но в автошколе учиться не нужно. Управлять квадроциклом можно будет с 17 лет.

Будут выдавать международные водительские удостоверения

Казалось бы, нынешние белорусские права - вполне международные: езди хоть по Европе, хоть по Америке. Однако белорусы сталкиваются с проблемами, например, в Италии, Испании, странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Международное водительское удостоверение - это книжка чуть больше паспорта, с информацией на различных языках. Ее будут выдавать по желанию на основании белорусского водительского удостоверения либо на три года, либо до истечения срока действия белорусских прав.

Бальной системы не будет

Изначально в обновленном законе планировалась так называемая «балльная система нарушений» - это основное изменение для водителей. Предполагалось, что она будет работать в дополнение к имеющимся штрафам. За разные нарушения будет начисляться разное количество баллов. Однако в результате эту норму не приняли.

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