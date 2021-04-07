Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 апреля 2021 года: 1278 новых случаев за сутки, десять смертей

В Беларуси выявили 1278 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало свежую статистику по коронавирусу. Так, по данным на 7 апреля, за сутки в республике выявили 1 тысячу 278 пациентов с COVID-19, из больниц выписали 1 тысячу 243 пациента.

За прошедшие 24 часа в Беларуси умерли десять человек с выявленным коронавирусом.

«Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 330 тысяч 536 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 320 тысяч 844 пациента, у которых ранее был подтвержден такой диагноз», – добавили в Минздраве.

Также там сообщили, что число умерших пациентов с коронавирусом за время пандемии в Беларуси достигло уже отметки в 2 тысячи 314.

В республике продолжают делать тесты на COVID-19 для выявления зараженных. Так, за минувшие сутки проведено 17 тысяч 231 тест. Всего в Беларуси выполнили уже 5 миллионов 478 тысяч 163 теста.

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