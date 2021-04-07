Чиновники рассказали, когда и на сколько хотят поднять стоимость проезда в транспорте и тарифы на ЖКХ. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Согласно документу, тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом намерены поднять во втором квартале на 15%. Проезд в городском общественном транспорте должен подорожать в четвертом квартале, ожидаемый рост — 6,8%, или 5 копеек за один талон. В октябре-декабре хотят также поднять тарифы на пассажирские перевозки пригородным автомобильным транспортом — на 11,1%, или на 1 копейку за один километр.

Подорожание сигарет запланировано в течение года (кроме четвертого квартала), а алкоголя — в первом и третьем кварталах.

Повышение тарифов на ЖКУ произошло с 1 января, в планах — повышение в третьем (подорожание отопления и подогрева воды, по всей видимости) и четвертом кварталах. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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