Бывший игрок «Что? Где? Когда?» из Беларуси назвал самого неприятного человека в клубе

Андрей Супранович. Фото: скриншот видео

Экс-участник популярного шоу «Что? Где? Когда?», белорусский журналист Андрей Супранович назвал знатоков, которых считает великими, а также рассказал, кто, по его мнению, самый неприятный человек в интеллектуальном казино.

Так, Супранович включил в свой список великих игроков «Что? Где? Когда?» только трех человек – это Максим Поташев, Илья Новиков и Александр Друзь.

Тем временем самый неприятный человек в этом проекте, по мнению Супрановича, – это Ровшан Аскеров.

Журналист пояснил, что такое мнение сложилось после конфликта Аскерова и магистра проекта и генпродюсера «Игра-ТВ» Андрея Козлова.

Ровшан Аскеров. Фото: Instagram roa72

– Это был великий момент. Но мне кажется, это была любовь, как когда "милые бранятся – только тешатся, – поделился Супранович в YouTube-шоу «Настолки», напомнив, что Козлов и Аскеров потом играли в одной команде.

Аскеров покинул передачу в 2018-м, а до этого, в ноябре 2016 года, у него произошел конфликт с Козловым во время телетрансляции игры. По словам Аскерова, он видел, как Козлов подсказывал игрокам, в итоге они выбрали ответ, который не обсуждали за столом. Козлов после претензий со стороны Аскерова назвал его подлецом.

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