Из-за гибели рабочего на стройке «Минск-Мира» задержали 28-летнего прораба. Фото: СК РБ.

Трагедия случилась на стройке «Минск-Мира» вчера, 6 апреля. На высоте оторвалась подвесная монтажная люлька. В ней было два рабочих - один упал с высоты и погиб. Второй чудом зацепился за трос – выбраться ему помогли коллеги. Сегодня, 7 апреля, в Следственном комитете рассказали подробности.

Обрыв произошел на высоте 20-го этажа. Погибшему рабочему было 25 лет. Следователями совместно с представителями управления Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску, Департамента государственной инспекции труда и МЧС проведен осмотр места происшествия. Изъята документация по охране труда и технике безопасности. Назначен ряд необходимых экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ. Представитель строительной организации, 28-летний производитель работ, задержан. С его участием проводятся следственные действия.

Также стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РБ. По этой статье светит до семи лет тюрьмы.

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