Выйдет на свободу в 70 лет. В Гомеле приговорили пенсионера МВД - его судили прямо в СИЗО

В Гомеле приговорили пенсионера МВД Владимира Непомнящих Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

68-летний Владимир Непомнящих, участник предвыборной президентской кампании в 2020 году, приговорен к 2,5 годам заключения в колонии общего режима. Такой приговор активисту, пенсионеру МВД, вынес суд Советского района 7 апреля. Судили мужчину в закрытом режиме прямо в здании гомельского СИЗО. Пенсионер обвиняется в «угрозе насилия» в отношении представителя прокуратуры и в «оскорблении представителя власти». Также он должен выплатить материальную компенсацию морального вреда сотруднице прокуратуры - 1 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Никакие обстоятельства дела не разглашаются, соответствующая подписка взята и с адвоката, сообщает БелаПАН. Известно, что еще до ареста Непомнящих говорил, что не высказывал угроз и оскорблений, а мог лишь сказать общую фразу «вы за все ответите», вину не признавал.

Предполагается, что пенсионера обвинили в угрозе и оскорблении после того, как он посещал судебное заседание в ноябре 2020 года, гособвинителем по которому была работница прокуратуры, впоследствии признанная потерпевшей.

- Установлено, что в ноябре 2020 года в зале заседания суда Центрального района Гомеля публично оскорбил государственного обвинителя по другому уголовному делу и высказал в его адрес угрозу применить насилие из мести за выполнение им своих служебных обязанностей, - цитирует сообщение службы информации прокуратуры Гомельской области Генеральная прокуратура.

Владимира знают в Гомеле как человека-майку - благодаря тому, что мужчину часто можно было встретить в городе в майках с политическими лозунгами. А заходя в автобус, он часто шутил с кондукторами, например, так: «Я член БРСМ, для меня проезд бесплатный!»

На минувших выборах Непомнящих считался «кандидатом протеста» оппозиционного политика Николая Статкевича. Раньше пенсионера не раз задерживали и судили по административным статьям.