Организаторы «Евровидения» ответили белорусским артистам, которые хотели участвовать в шоу как гости. Фото: Telegram / By_culture

Европейский вещательный союз ответил на инициативу Белорусского фонда культурной солидарности, который предложил продюсерам песенного конкурса «Евровидение» пригласить белорусских артистов в качестве гостей выступить во время прямой трансляции. Об этом сообщается в Telegram-канале By_сulture.

Фонд получил ответ из ЕВС, в письме говорится, что программа концерта уже полностью утверждена. При этом организаторы надеются, что Беларусь сможет выступить на «Евровидение» в 2022-м, когда «ситуация в стране стабилизируется».

Кроме того, в ЕВС отметили, что обеспокоены ситуацией в Беларуси и будут требовать от Белтелерадиокомпании соответствовать ценностям, задекларированным в уставе союза.

Напомним, что 26 марта Европейский вещательный союз отстранил Беларусь от участия в песенном конкурсе «Евровидение». В ЕВС заявили, что новая песня группа «Галасы ЗМеста» нарушает правила.

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Президент считает, что скандал вокруг песни, представленной для участия в Евровидении, это хороший пиар для группы (подробности).