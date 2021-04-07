Цены на подсолнечное масло в Беларуси разрешили поднять

В Беларуси согласовано повышение цен на растительное масло, кроме оливкового. Фото: pixabay

Торговым организациям, производителям и импортерам растительного масла в Беларуси разрешили поднять цены. Такое решение приняла комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров. Об этом сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Стоимость разрешили увеличить на все виды, кроме оливкового масла, юрлицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям.

В период до 30 апреля они могут повысить цену, но не более чем на 15% от уровня цен, которые были на 28 февраля 2021 года.

В сообщении, опубликованном на сайте МАРТ, отмечается, что это сделано для обеспечения населения растительным маслом в полном объеме, поскольку мировые цены на этот продукт заметно выросли.

«Рост мировых цен на растительное масло, которое в Беларуси относится к товарам критического импорта, привел к значительному увеличению контрактных цен в марте 2021 г. (более чем на 20 процентов). При этом цены на основное сырье (семена подсолнечника) за март 2021 г. выросли на 16,7 процента», – отметили в МАРТ.

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